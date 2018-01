SAvsIND: दूसरे टेस्ट में मिली हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई टीम इंडिया

नई दिल्ली: तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 135 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली इस हार के बाद सोशल मीडिया पर कप्तान विराट कोहली की बल्लेबाजी और टीम के प्रर्दशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. पहली पारी में कप्तान कोहली को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सके थे. साउथ अफ्रीका की पहली पारी के जबाव में भारतीय टीम 307 रनों पर सिमट गई थी.

टीम इंडिया के इस प्रर्दशन के बाद सोशल में मीडिया पर कप्तान कोहली के साथ टीम के बांकि खिलाड़ियो खूब ट्रोल किया जा रहा है.

एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, 'साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले मैच में बेहतर प्रर्दशन के लिए विराट कोहली को होम पिच की जरुरत है.'

Virat Kohli carrying home pitch to South Africa for better performance in next match pic.twitter.com/9WHvZovC61 — Cool & Funny (@CoolFunnyTweet) January 17, 2018

साउथ अफ्रीका दौरे पर पूरी तरह से फेल रहे रोहित शर्मा को लेकर भी यूजर्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया

Murali Vijay Failed In 4 Innings- Bad Bounce!

Kl Rahul Failed In 2 Innings- Hard Luck!

Rohit Sharma Will Faill- Such A Useless Shit ,Flat Track Bully etc etc #SAvIND — Roshni Walia (@RoshniWalia45) January 16, 2018

एक यूजर ने टीम के सेलेक्शन पर सवाल उठाते हुए रोहित शर्मा पर निशाना साधा.

Ishant Sharma in for Bhuvi.

Rohit Sharma again gets the chance over Rahane.



I think Anushka Sharma selecting the playing XI on this tour.#INDvSA — Sunil- The Cricketer (@1sInto2s) January 13, 2018

दोनों पारियों में रन आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने वाले चेतेश्वर पुजार को लेकर भी लोगों ने अपनी नाराजगी जताई.

Indian team getting ready for 3rd Test match ....#SAvIND #IndvSA

Cheteshwar Pujara

Lungi Ngidi pic.twitter.com/PUuaIqjvn6 — Boring... (@graphicalcomic) January 17, 2018

सर रविंद्र जडेजा के ट्विटर हैंडल पुजारा के रन आउट पर ट्वीट कहा कि इस तरह का रनआउट 21वीं सदी में पहली देखा है.

Cheteshwar Pujara Becomes

👉First Indian Player

👉3rd In The World

👉First In 21st Century



To Be Dismissed Run Out In Both Innings Of A Test Match. Thank You Pujara. 🙏💪🇮🇳 #INDvSA #INDvsSA #SAvIND #SAvsIND — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) January 17, 2018