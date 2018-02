37 साल के अफरीदी का कैच देख आप भी हो जाएंगे हैरान!

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी क्रिकेट के मैदान पर शाहिद अफरीदी का जलवा बरकरार है. पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन में खेले गए दूसरे मुकाबले में अफरीदी ने बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच लपक कर दर्शकों को हैरान कर दिया. 37 साल की उम्र में अफरीदी की फुर्ती देख आप भी हैरान हो जाएंगे.



दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कराची किंग्स के सामने क्वेटा ग्लेडिएटर की चुनौती थी. कराची ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 149 का सम्मानजनक स्कोर बनाया. अफरीदी बल्ले से फ्लॉप रहे और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. टीम की ओर से कॉलिन इन्ग्राम ने सबसे अधिक 41 रन बनाए जबकि सलामी बल्लेबाज खुर्रम मंजूर 35 रनों की पारी खेली. क्वेटा की ओर से शेन वाटसन ने सबसे अधिक 3 विकेट झटके.



150 रनों के लक्ष्य को हासिल करने उतरी क्वेटा की शुरुआत खराब रही. चार के कुल योग तक टीम के सलामी बल्लेबाज पवलेयिन में अपनी जगह बना चुके थे. लेकिन इसके बाद उमर आमिन ने मोर्चा संभाल लिया. दूसरी ओर से क्वेटा अपने विकेट गंवाता जा रहा था. रायली रूसो(18) और कप्तान सरफराज अहमद(7) के आउट होने के बाद टीम की हार तय लगने लगी. लेकिन उमर क्रीज पर मौजूद थे. कराची को जीत के लिए उनका विकेट चाहिए था और फिर आया मैदान पर वो रोमांचक पल जिसके बाद अफरीदी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए.



13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद इरफान की तीसरी गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर आमीन ने गेंदबाज के ऊपर से लॉफटेड स्ट्रेट ड्राईव खेला. गेंद बाउंड्री के बाहर जा ही रही थी कि लॉग ऑन से दौड़ते हुए अफरीदी ने अपना हाथ लगा दिया. गेंद उनके हाथ में थी लेकिन अफरीदी संतुलन खो चुके थे. उन्होंने फुर्ती के साथ गेंद को हवा में फेंका और मैदान पर वापस आते हुए कैच को लपक लिया. कैच लेने के साथ ही अफरीदी एक बार फिर अपने सिंग्नेचर स्टेप के साथ मैदान पर खड़े थे. अफरीदी का कैच देख हर कोई हैरान था.



अंत में कराची किंग्स ने इस मुकाबले को 19 रनों से जीत लिया. अफरीदी ने एक विकेट भी हासिल किया.

Shahid Afridi is truly an ageless cricketer. 21 years after his debut he is still finding ways to entertain the crowd. The catch by him today, without exaggeration, is the greatest effort by a Pakistani fielder on the boundary. He’s the real Karachi King! pic.twitter.com/JRBHPIZvMA