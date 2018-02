IPL 2018: रॉयल वापसी की तैयारी में शेन वार्न!

शेन वार्न की होगी राजस्थान रॉयल्स में वापसी? इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के साथ राजस्थान रॉयल्स की वापसी हुई. राजस्थान आईपीएल की वो टीम हैं जिसने पहले सीजन में ही खिताब अपने नाम किया. दो साल के बैन के बाद राजस्थान की आईपीएल में वापसी हो रही है. टीम ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को सबसे पहले रिटेन किया और ऑक्शन के दौरान कई दिग्गज खिलाड़ियों पर करोड़ों रूपये खर्च किए. जिसमें बेन स्टोक्स (12.5 करोड़), जयदेव उनादकट (11.5 करोड़) और आर अश्विन (7.6 करोड़) जैसे खिलाड़ी प्रमुख हैं. फ्रेंचाइजी ने अजिंक्य रहाणे को भी राइट टू मैच के जरिए अपने साथ जोड़ा.

दो साल बाद वापसी कर रही राजस्थान ने अपन कप्तान को लेकर पहले ही फैसला कर लिया था. स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे लेकिन अभी तक फ्रेंचाइजी ने टीम के सपोर्ट स्टाफ की घोषणा नहीं की है. न तो हेड कोच का नाम सामने आया है और न ही किसी सहायक कोच का. ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन दिग्गज होगा जिसे टीम को संवारने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इन सवालों के बीच खुद एक नाम ने इशारों इशारों में अपनी भूमिका तय कर ली है.

हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे महान स्पिनर शेन वार्न की. वार्न ही वो कप्तान थे जिसने टीम को पहले ही आईपीएल में विजेता बनाया था. वार्न ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो आईपीएल 2018 में उन्हें भी लोग देख पाएंगे और जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी.

वार्न ने लिखा इसी सप्ताह आप लोगों के सामने एक घोषणा करने के लिए काफी उत्सुक हूं, और हां, इसमें #आईपीएल -2018 भी शामिल है.

Looking forward to making an announcement to you guys this week which I’m very excited about & yes it involves the #IPL2018 !