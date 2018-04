अफरीदी के ट्वीट पर गरजे 'गब्बर', दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: जम्मु कश्मिर को लेकर शाहिद अफरीदी के विवादित ट्वीट पर भारत के कई क्रिकेटरों अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस लिस्ट में अब टीम इंडिया के 'गब्बर' कहे जाने वाले शिखर धवन ने भी अफरीदी तो करारा जवाब दिया है.

अफरीदी के ट्वीट पर शिखर धवन ने लिखा, 'पहले खुद के देश की हालत सुधरो. अपनी सोच अपने पास रखो. अपने देश का जो हम कर रहे हैं वो अच्छा ही है और आगे जो करना है वो हमें अच्छे से पता है. ज्यादा दिमाग मत लगाओ शाहिद अफरीदी.'

Pehle khudke desh ki haalat sudharo. Apni soch apne paas rakho. Apne desh ka joh hum kar rahe hai woh acha hi hai aur aage jo karna hai woh humein ache se pata hai. Zyaada dimaag mat lagao @SAfridiOfficial — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) April 5, 2018

आपको बता दें कि बीते रविवार को भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था. इसके बाद अफरीदी ने कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद का बचाव करते हुए लिखा कि भारत कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या करवा रहा है.

अफरीदी ने ट्वीट कर कहा, 'भारत अधिकृत कश्मीर (जम्मू कश्मीर) की स्थिति बेचैन करनेवाली और चिंताजनक है. यहां आत्मनिर्णय और आजादी की आवाज को दबाने के लिए दमनकारी शासन द्वारा निर्दोषों को मार दिया जाता है. हैरान हूं कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कहां हैं? और वे इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे'

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed? — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018



इस पर भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट कर उन्हें करारा जबाव दिया था. अफरीदी के ट्वीट पर गंभीर ने कहा, अफरीदी के इस ट्वीट पर कुछ भी नहीं कहना. अफरीदी सिर्फ UN से मांग कर रहे हैं जिसका मतलब अंडर 19 हुआ (मजाक में उन्होंने इसे अफरीदी की उम्र बताया).

Media called me for reaction on @SAfridiOfficial tweet on OUR Kashmir & @UN. What’s there to say? Afridi is only looking for @UN which in his retarded dictionary means “UNDER NINTEEN” his age bracket. Media can relax, @SAfridiOfficial is celebrating a dismissal off a no- ball!!! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 3, 2018

हालांकि अपने भारत विरोधी ट्वीट पर अफरीदी ने बाद अपनी सफाई पेश कर एक और ट्वीट किया था. अफरीदी ने ट्वीट कर लिखा, , 'हम सबका सम्मान करते हैं. यह तस्वीर एक स्पोर्ट्समैन का उदाहरण है. लेकिन जब बात मानव आधिकार की आती है यह मासूम कश्मीरियों पर भी लागू होनी चाहिए है.'

We respect all. And this is an example as sportsman. But when it comes to human rights we expect the same for our innocent Kashmiris. pic.twitter.com/DT5aF1wX8P — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018