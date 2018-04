सलमान की रिहाई पर शोएब अख्तर का ट्वीट, भारत-पाक रिश्ते पर भी रखी अपनी राय

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के भारत विरोधी ट्वीट के बाद तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी जम्मू कश्मीर मुद्दे पर ट्वीट किया है. शोएब ने अपने इस ट्वीट के जरिए सलमान खान की रिहाई पर भी खुशी जाहीर की है.

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के रिहाई के बाद शोएब ने ट्वीट कर लिखा, 'आखिर सलमान को माननीय कोर्ट से राहत मिल गई. अब मेरी यही इच्छा है कि एक दिन मैं यह खबर सुनने को मिले कि कश्मीर, फिलिस्तीन, यमन, अफगानिस्तान और जितने भी ऐसी जगह जहां पर मासूम और निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वह सभी आजाद हो जाए. मेरा दिल मानवता और निर्दोषों की जान जाने पर दुखता है '

Finally Salman gets a relief from honourable court I wish 1 day in my life time i get a news of Kashmir Palestine Yemen Afghanistan & all the troubled area of the world are free bcoz my heart bleeds for humanity & loss of innocent life .. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 7, 2018

इतना ही नहीं शोएब ने भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर भी अपनी राय रखी. शोएब ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार लाने के लिए जरुरी है कि दोनों देश के युवा आगे आए और अधिकारियों से पूछे कि आखिर 70 सालों में इस मुद्दे का हल क्यों नहीं निकाला गया. मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आगे आने वाले और 70 साल हम सब इसी तरह से रहना चाहते हैं.'

Both side of youth need to stand up for India & Pak relationship & ask authorities a right & difficult questions that why we haven’t even able to sort out our pending issues for last 70 years I ask you are you ready to live another 70 year of your lives with this hatred — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 7, 2018

आपको बता दें कि इससे पहले शोएब ने सलमान खान को मिली पांच साल की सजा पर ट्वीट किया था, 'शोएब ने अपना दुख प्रकट करते हुए लिखा, "मेरे दोस्त सलमान को पांच साल की सजा मिलने पर बहुत दुखी हूं, लेकिन कानून ने अपना काम किया है और हमें भारत के माननीय कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना है."

Really Sad to see my friend Salman khan sentenced for 5 year But the Law must take its course & we got to respect the decision of honourable court of India but i still think punishment is to harsh but my heart goes to his family & fans ..

Am sure he will out soon .. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 5, 2018