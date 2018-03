WATCH: बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने नहीं सुनी आवाज तो गेंदबाज ने मार दी गेंद

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों के बीच बहस होते देखा गया है. कई बार नौबत हाथा-पाई तक पहुंच भी जाती है लेकिन मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और अंपायार बीच बचाव कर मामले को शांत करा देते हैं लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में खेले गए एक मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जो ना तो खिलाड़ी और ना ही कमेंटेटर को कुछ समझ पाए.

दरअसल लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लेडियेटर के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान गेंदबाजी कर रहे सोहेल खान मैच का आखिरी ओवर फेंक रहे थे. उस दौरान सोहेल खान अपने मुताबित फील्डिंग लगा रहे थे लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े यासीर को सोहेल की आवाज नहीं सुनाई दी.

ऐसे में झल्लाते हुए सोहेल ने सीधे यासीर के तरफ गेंद फेंक दिया. गनिमत यह रही कि यासीर को गेंद नहीं लगी.

इस घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच खूब गहमा-गहमी भी देखने को मिली. माहौल को बिगड़ता देख लाहौर कलंदर के कप्तान ब्रेंडन मैक्कलम ने बीच-बचाव किया. हालांकि लाहौर की टीम मैच 17 रनों से जीत गई लेकिन फिर दोनों खिलाड़ियों ने मैच खत्म होने के बाद ना तो एक-दूसरे बात की और ना ही हाथ मिलाया.

पीएसएल में खेल रहे केविन पीटरसन ने इस वाक्ये पर ट्वीट कर कहा, 'इस तरह की घटना उन्होंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में नहीं देखी. मगर गौर करने वाली बात ये थी कि अगर गलती से यह गेंद यासिर को लगती तो उन्हें गंभीर चोट आ सकती थी.'

HERE IT IS!



He couldn’t get the attention of his boundary rider, so instead of shouting louder, he threw the ball at him!



???????????????????????????????????????????? https://t.co/IjnWyDzcuN