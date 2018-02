सौरव गांगुली की नज़र में इस खिलाड़ी को होना चाहिए KKR का कप्तान

नई दिल्ली: आईपीएल सीज़न 11 की शुरूआत में अब लगभग एक महीने के वक्त बचा है, जिसके लिए कई टीमों ने अपनी कमर कस ली है. वहीं कुछ टीमें अभी अपने कप्तान को लेकर असमंजस के फेर में हैं.

बीते दिन किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने सीज़न 11 के लिए अपने कप्तान के तौर पर आर अश्विन का नाम उजागर कर अपना दांव चल दिया है. लेकिन आईपीएल के इतिहास की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक कोलकाता नाइट राइडर्स को अब भी अपने कप्तान की तलाश है.

हाल में ऐसी खबरें आ रही हैं कि केकेआर की टीम जल्द ही अपने नए कप्तान का एलान करने वाली है. नए कप्तान के नाम के एलान से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व कप्तान और दिग्गज सौरव गांगुली ने आईपीएल में केकेआर के लिए अपने नए कप्तान की पसंद बता दी है.

सौरव गांगुली की पसंद में वो अनुभवी रॉबिन उथप्पा को टीम का नया कप्तान देखते हैं. सौरव गांगुली ने केकेआर की वेबसाइट पर शेयर की गई एक खास बातचीत में कहा कि 'वो टीम के साथ लंबे समय तक खेले हैं और बेहद अनुभवी भी हैं इसलिए वो टीम के लिए इस सीज़न सही कप्तान हो सकते हैं.'

इतना ही नहीं दादा ने रॉबिन उथप्पा को मौजूदा टीम में कप्तानी का मटिरीअल भी बताया. हालांकि इसके अलावा गांगुली ने दिनेश कार्तिक को भी कप्तानी का दावेदार बताया लेकिन कहा कि वो टीम के साथ पहली बार हैं इसलिए ये जल्दबाजी भी हो सकती है.

साथ ही कप्तानी के दावेदारों में क्रिस लिन को लेकर चल रही चर्चा पर पूर्व कप्तान ने कहा, 'वो विदेशी खिलाड़ी हैं इसलिए उनको लेकर मैं पूरी तरह से विश्वसत नहीं हूं, क्योंकि कभी उन्हें टीम से रेस्ट भी देना पड़ सकता है. पिछले सत्रों को देखकर कहा जा सकता है कि सुनील नारायण, आंद्रे रसेन और मिचेल स्टार्क केकेआर के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनका खेलना हर हाल में तय है. ऐसे में लिन हर बार प्लेइंग इलेवन में रहेंगे इस पर संदेह है.'

साथ ही दादा ने उथप्पा पर भरोसा जताते हुए कहा कि 'वो विकेटकीपर हैं और अपनी जगह से अच्छे से गेम को देखेंगे. साथ ही मुझे लगता है कि केकेआर उन्हें पसंद भी करता है. टीम का भरोसा है उनपर जो कि उन्हें प्रोत्साहित करेगा.'

रॉबिन उथप्पा कप्तानी रिकॉर्ड:

8 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें उन्होंने टीम को 5 मुकाबले जितवाए हैं, जबकि 3 मैच में टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है. रॉबिन उथप्पा का मैच में जीत का प्रतिशत 63 है.

