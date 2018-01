T20 लीग: हार के बाद बीच मैदान पर खड़े हो गए अंबाटी रायुडू और टीम, बीसीसीआई करेगी कार्रवाई!

जीत हार के बीच लंबा चला विवाद: सैयद मुश्ताक अली टी 20 टूर्नामेंट के साउथ जोन के एक मुकाबले का अंत तो रोमांचक रहा लेकिन विवादों को साथ लेकर चला. कर्नाटक और हैदराबाद के बीच खेले गए इस मैच में हार का अंतर दो रन का रहा और इसी दो रन ने नए विवादों को जन्म दे दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि खुद बीसीसीआई को बीच में दखल देना पड़ा.

बीसीसीआई ने क्या कहा

कर्नाटक ने हाई स्कोर मुकाबले में हैदराबाद को दो रन से हराया. मैच का नतीजा भले ही कर्नाटक के पक्ष में रहा हो लेकिन फिलहाल अभी तक नतीजे को लेकर संशय के बादल मंडरा ही रहे हैं. मैच के बाद बीसीसीआई ने ट्वीट किया.

बीसीसीआई ने हैदराबाद और कर्नाटक के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान और बाद के घटना क्रम पर संज्ञान लिया है. मैच रैफरी के अंतिम परिणाम का इंतजार है.जिसके बाद बीसीसीआई की आचार संहिता के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.

The BCCI has taken cognizance of the events that unfolded during and after the Syed Mushtaq Ali Trophy 2018 match today between Hyderabad-Karnataka. An official report by the Match Referee is awaited, following which appropriate action as per BCCI’s Code of Conduct will be taken