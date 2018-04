धोनी के लिए ट्विटर ने कहा- 'किंग अभी जिंदा है'

इंडियन प्रीमियर लीग में बीती रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया. बेस्ट फिनिशर के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी 34 गेंदों में 70 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई. धोनी की इस बेहतरीन पारी में 7 छक्के शामिल रहे. 207 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी धोनी की टीम ने महज 74 रन पर ही 4 महत्वपूर्ण विकेट गवां दिए थे. लेकिन फिर रायडू और धोनी के बीच 5वें विकेट के लिए हुई 101 रनों की साझेदारी ने टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया.

मैच की सबसे ज्यादा खास बात यह रही कि धोनी ने अपने अंदाज में 19 वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई. धोनी की इस शानदार पारी पर ट्विटर पर उन्हें बधाईयां मिलीं.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'किंग अभी जिंदा है. अद्भुत'.



The King is still alive ..... Incredible @msdhoni ..... #IPL2018

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 25, 2018

भारत टीम के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए धोनी को किताब लिखने की सलाह दी. उन्होंने कहा, 'क्रिकेट की कोई किताब है तो मैच कैसे खत्म किया जा सकता है ये चैप्टर धोनी को लिखना चाहिए.'



If there’s ever a book on cricket, Dhoni must write the finishing chapter. Unbelievable. Take a bow 🙇‍♂️ #RCBvCSK #IPL

— Aakash Chopra (@cricketaakash) April 25, 2018

हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'इसी वजह से धोनी को बेस्ट फिनिशर कहा जाता है.'



Absolutely superb @msdhoni! This is why you're known as the best finisher! And a smashing innings from @RayuduAmbati! CSK all the way! #RCBvsCSK #WhistlePodu

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 25, 2018

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, 'कमाल ही करते हैं एमएस धोनी'.