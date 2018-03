बॉल टेम्परिंग के मामले में फंस सकते हैं कैमरन बैनक्राफ्ट

केपटाउन: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरा टेस्ट मैच विवादों में फंसता नजर आ रहा है. ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज कैमरन बैनक्राफ्ट बॉल टेम्परिंग में मामले में फंसते नजर आ रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बैनक्राफ्ट गेंद के साथ छेड़-छाड़ करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं. इस वीडियो फुटेज के बाद बैनक्राफ्ट को कई सवालों का जवाब देना पड़ सकता है.

अंपायर निजेल लांग और रिचर्ड इलिंगवर्थ ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के 43वें ओवर के दौरान बैनक्राफ्ट से बात की. कवर पर फील्डिंग करते समय उनके हाथ में कोई चीज देखी गई जिसके बाद अंपायरों ने उनसे बात की थी.

अंपायरों के पास जाने से पहले बैनक्राफ्ट को अपने ट्राउजर में से छोटी सी पीली चीज रखते हुए देखा गया. जब अंपायर उनसे बात करने के लिये पहुंचे तो उन्होंने पैंट की जेब में हाथ डालकर दिखाया और यह एक अलग वस्तु थे. वह धूप के चश्मे को साफ करने के लिये मुलायम कपड़े जैसा लग रहा था.

