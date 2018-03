जोहान्सबर्ग: साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वार्नोन फिलेंडर के ट्वीट के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और कगिसो रबाडा के बीच विवाद ने और तूल पकड़ लिया. हालांकि फिलेंडर ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने स्टीव स्मिथ के खिलाफ ट्वीट किया था. फिलेंडर ने सफाई देते हुए कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलेंडर के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था जिसमें स्मिथ को रबाडा के साथ हुए विवाद में बराबर को दोषी बताया गया था. स्मिथ के साथ हुए विवाद के कारण ही रबाडा पर दो मैचों का बैन लगा है.

फिलेंडर ने अपने ट्विटर पर लिखा, "सुबह उठकर देखा कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था और मेरे हवाले से एक छोटा सा लेख डाल दिया."

फिलेंडर ने इसके लिए माफी मांगते हुए कहा, "इसके कारण हुए ड्रामें के लिए मैं माफी मांगता हूं. आप सभी का दिन अच्छा हो."

Good morning all my tweeps. Waking up this morning to alot of twitter craziness as my acc got hacked and someone posted a nice little article on my behalf. Sorry for all the drama or entertainment caused by the looks of it. Have a great day all.