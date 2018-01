WATCH: भारत के जॉन्टी रोड्स बने विनय कुमार

नई दिल्ली: साल 1992 के क्रिकेट वर्ल्डकप की बहुत सी बातें आपको शायद ही याद होगी लेकिन पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक का वह रन आउट आपको जरुर याद होगा जब साउथ अफ्रीका के जब जॉन्टी रोड्स ने एक परिंदे की तरह उड़ते हुए इंजमाम को रन आउट किया था.

क्रिकेट के मैदान पर शायद ही कभी-कभार इस तरह का रन आउट देखने को मिलता है लेकिन भारत में चल रहे सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में कर्नाटक के कप्तान विनय कुमार ने पंजाब के गुरकिरत सिंह मान को इस तरह रन आउट किया जिसे देखकर जॉन्टी रोड्स की यादें ताजा हो गई.

इस शानदार फील्डिंग के बाद खुद विनय कुमार ने ट्वीट कर जॉन्टी रोड्स से कहा, कोच जॉन्टी रोड्स 1992 में आपके द्वारा किया गया रन आउट मैंने ना जाने कितनी बार देखा है और मैं कब से इस इंतजार में था कि इस तरह का मौका मुझे भी मिले. आज वह दिन आ गया. कैसा था कोच ?

Hi coach @JontyRhodes8 after watching your 1992 World Cup runout video many times, I was waiting for such opportunity. So, today I finally got it. How’s that coach ? 😊 pic.twitter.com/HOaUqNqprH