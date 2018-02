WATCH: इस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी के साथ स्लेजिंग करते दिखे विराट कोहली

नई दिल्ली: पोर्ट एलिज़ाबेथ में खेले गए पांचवे वनडे मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में इतिहास रच दिया है. लेकिन मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से विरोधी बल्लेबाज़ की स्लेजिंग करते दिख रहे हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें वनडे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब मेजबान टीम के पारी के 41.4 ओवर में कोहली ने विरोधी बल्लेबाज़ तवरेज़ शम्सी पर कमेंट किया। मेज़बान टीम जब 197 रनों पर 7 विकेट खेल रही थी. तब ही कुलदीप की गेंद पर विराट ने शुरू किया.

पहली गेंद खेलने आए शम्सी को उकसाते हुए विराट कोहली ने कहा, 'चेस्ट पैड? शम्मो (शम्सी), तुम्हारे पास चेस्ट पैड है?' इसके बाद शम्सी ने गेंद का सामना किया और बड़ा सॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे. लेकिन बाउंड्री पर खड़े हार्दिक पांड्या ने एक हाथ से शानदार कैच लपककर उन्हें आउट कर दिया.

हालांकि इस कैच को लपकने में शिखर धवन और हार्दिक पांड्या के बीच कुछ मिस जजमेंट हुआ. लेकिन आखिर में पांड्या ने इसे आसानी से लपककर टीम इंडिया को नौंवी सफलता दिला दी.

ये पहला मौका नहीं है जब विराट कोहली ने इस तरह से मेज़बान टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ स्लेजिंग की है. विराट अकसर विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए मैदान पर शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं.

आपको बता दें कि तबरेज़ शम्सी इससे पहले विराट कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा भी रहे हैं.

देखें वीडियो:

This video is absolutely gem.



• Kohli sledging & giving it back to Shamshi: Chest Pad? C'mon. You're wearing chest pad?



• One handed catch by Pandya



•Kohli slapping Pandya's ass



•Butt hurt baised Holding in commentary box pic.twitter.com/loAcdNsxzD