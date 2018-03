विराट कोहली का स्वैगपैक डांस और घर के बाहर का नजारा आप भी देखें

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इन दिनों छुट्टीयों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. उन्होंने अपने मुंबई स्थित घर का नजारा सोशल मीडिया पर शेयर किया है. तस्वीर में कैप्टन कोहली के साथ समुद्र, ढलते हुए सूरज की रोशनी, कई बड़े टावर्स और हरियाली साफ देखी जा सकती है.

कोहली ने सोशल मीडिया ट्विटर पर फ्लैट के बाहर के व्यू (नजारे) को दिखाते हुए लिखा, 'जब घर से इतनी खूबसूरत नजारा दिखे, तो आप फिर कहां रहना चाहेंगे!????'

Where else would you wanna be when you have such a stunning view from home! ????♥️ pic.twitter.com/u4LfeXmQ11

दरअसल, कोहली ने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी के बाद मुंबई में नया घर लिया है. जहां वह निदास ट्रॉफी से मिली छुट्टी के बाद आराम फरमा रहे हैं.

कोहली ने तस्वीर साझा करने के ठीक बाद स्वैगपैक डांस (Swagpack Dance) का एक वीडियो भी जारी किया. उन्होंने शिखर धवन और अपने प्रशंसकों को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या आप मुझसे अच्छा डांस कर सकते हैं? तो साझा करें.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कंधे पर बैग बांध कर कोहली डांस कर रहे हैं.

Check out my #AmericanTourister #SwagPack moves! @SDhawan25 think you can do better? Show me your moves…

Swagpackers of India, join the #SwagPack challenge & show us your dance moves! Follow @AMtouristerIN for details! ???? pic.twitter.com/yAB0tbG3WQ

— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2018