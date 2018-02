तूफानी बल्लेबाजी से सहवाग ने लगाई बर्फ में आग

नई दिल्ली: भले उम्र कितनी हो जाए लेकिन टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के हाथ में जब बल्ला आता हैं वे अपने पुराने रंग में ही बल्लेबाजी करते है. सेंट मौरित्ज आइस क्रिकेट टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करते हुए सहवाग ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रर्दशन किया.

सहवाग ने महज 30 गेंदों में 60 रन जड़ डाले में जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल है. हालांकि इस मैच में सहवाग की टीम को हार का सामना करना पड़ा. डायनमोज और रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में रॉयल्स 28 गेंद शेष रहते ही 6 विकेट से मैच जीत लिया.

1St 50 in Ice cricket.... 😍😍😍

Class is permanent... 🙏🙏🙏

Always a Inspiration 💪💪💪@virendersehwag @lionsdenkxip @akhil974 @SehwagSchool @AartiSehwag pic.twitter.com/ACU9OWUoBf