IPL 2018: पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई का सामना चेन्नई से

इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के लिए कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है. पहला मुकाबला सात अप्रैल को खेला जाएगा जिसमें पिछले मुकाबले की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना दो साल के बैन के बाद वापसी करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. पहला मुकाबला रात 8 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

नए कार्यक्रमों में समय को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सर स्टार स्पोर्ट्स डबल हैडर वाले मुकाबले को नए समय पर चाहता था लेकिन अभी इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है.



इस बार आईपीएल में 56 लीग मैच के साथ कुल 60 मुकाबले खेले जाएंगे जिसका फाइनल 27 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में दोपहर 4 बजे से खेला जाएगा. इसी दिन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रात 8 बजे कोलकाता के इडेन गार्डन में आमने सामने होगी.



सनराइर्स हैदराबाद 9 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला मुकाबला राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दोपहर चार बजे खेलेगी. आईपीएल 11 में कुल 12 डबल हैडर होंगे जबकि लीग मैच के दौरान कोई रेस्ट डे नहीं दिया गया है.



पहला क्वालीफायर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन अभी तक पहले एलिमीनेटर और दूसरे क्वालीफायर के लिए स्थानों की घोषणा नहीं की गई है. इन मुकाबलों के लिए कोलकाता,लखनऊ और पुणे आमने सामने है. राजस्थान रॉयल्स अपने सभी मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलेगी. जबकि किंग्स इलेवन पंजाब मोहाली के आलावा इंदौर के होलकर स्टेडियम में भी घरेलू मुकाबले खेलेगी.



पिछली बार की तरह इस बार किसी भी नए शहर को आईपीएल मेजबानी के लिए नहीं चुना गया है. जिसका मतलब है कि कानपुर और लखनऊ को फिलहाल इन मुकाबलों से दूर रखा गया है.

Saturday 7th April 2018



Mumbai Indians v Chennai Super Kings

Match 1, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai



.

Sunday 8th April 2018



Delhi Daredevils v Kings XI Punjab

Match 2, 16:00 IST (10:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi



Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore

Match 3, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata



.

Monday 9th April 2018



Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals

Match 4, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad



.

Tuesday 10th April 2018

Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders

Match 5, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai



.

Wednesday 11th April 2018

Rajasthan Royals v Delhi Daredevils

Match 6, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur



.

Thursday 12th April 2018



Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians

Match 7, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad



.

Friday 13th April 2018



Royal Challengers Bangalore v Kings XI Punjab

Match 8, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru



.

Saturday 14th April 2018



Mumbai Indians v Delhi Daredevils

Match 9, 16:00 IST (10:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai



Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad

Match 10, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata



.

Sunday 15th April 2018



Royal Challengers Bangalore v Rajasthan Royals

Match 11, 16:00 IST (10:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru



Kings XI Punjab v Chennai Super Kings

Match 12, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, Indore



.

Monday 16th April 2018



Kolkata Knight Riders v Delhi Daredevils

Match 13, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata



.

Tuesday 17th April 2018



Mumbai Indians v Royal Challengers Bangalore

Match 14, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai



.

Wednesday 18th April 2018

Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders

Match 15, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur



.

Thursday 19th April 2018



Kings XI Punjab v Sunrisers Hyderabad

Match 16, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, Indore



.

Friday 20th April 2018

Chennai Super Kings v Rajasthan Royals

Match 17, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai



.

Saturday 21st April 2018



Kolkata Knight Riders v Kings XI Punjab

Match 18, 16:00 IST (10:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata





Delhi Daredevils v Royal Challengers Bangalore

Match 19, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi



.

Sunday 22nd April 2018



Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings

Match 20, 16:00 IST (10:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad



.

Rajasthan Royals v Mumbai Indians

Match 21, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur



.

Monday 23rd April 2018



Kings XI Punjab v Delhi Daredevils

Match 22, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, Indore



.

Tuesday 24th April 2018



Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad

Match 23, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai



.

Wednesday 25th April 2018



Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings

Match 24, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru



.

Thursday 26th April 2018



Sunrisers Hyderabad v Kings XI Punjab

Match 25, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad



.

Friday 27th April 2018



Delhi Daredevils v Kolkata Knight Riders

Match 26, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi



.

Saturday 28th April 2018

Chennai Super Kings v Mumbai Indians

Match 27, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai



.

Sunday 29th April 2018

Rajasthan Royals v Sunrisers Hyderabad

Match 28, 16:00 IST (10:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur



.



Royal Challengers Bangalore v Kolkata Knight Riders

Match 29, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru



.

Monday 30th April 2018

Chennai Super Kings v Delhi Daredevils

Match 30, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai



.

Tuesday 1st May 2018



Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians

Match 31, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru



.

Wednesday 2nd May 2018



Delhi Daredevils v Rajasthan Royals

Match 32, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi



.

Thursday 3rd May 2018



Kolkata Knight Riders v Chennai Super Kings

Match 33, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata



.

Friday 4th May 2018



Kings XI Punjab v Mumbai Indians

Match 34, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, Mohali



.

Saturday 5th May 2018

Chennai Super Kings v Royal Challengers Bangalore

Match 35, 16:00 IST (10:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai



.



Sunrisers Hyderabad v Delhi Daredevils

Match 36, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad



.

Sunday 6th May 2018



Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders

Match 37, 16:00 IST (10:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai



.



Kings XI Punjab v Rajasthan Royals

Match 38, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, Mohali



.

Monday 7th May 2018



Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bangalore

Match 39, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad



.

Tuesday 8th May 2018

Rajasthan Royals v Kings XI Punjab

Match 40, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur



.

Wednesday 9th May 2018



Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians

Match 41, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata



.

Thursday 10th May 2018



Delhi Daredevils v Sunrisers Hyderabad

Match 42, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi



.

Friday 11th May 2018

Rajasthan Royals v Chennai Super Kings

Match 43, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur



.

Saturday 12th May 2018



Kings XI Punjab v Kolkata Knight Riders

Match 44, 16:00 IST (10:30 GMT), IS Bindra Stadium, Mohali



.



Royal Challengers Bangalore v Delhi Daredevils

Match 45, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru



.

Sunday 13th May 2018

Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad

Match 46, 16:00 IST (10:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai



.



Mumbai Indians v Rajasthan Royals

Match 47, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai



.

Monday 14th May 2018



Kings XI Punjab v Royal Challengers Bangalore

Match 48, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, Mohali



.

Tuesday 15th May 2018



Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals

Match 49, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata



.

Wednesday 16th May 2018



Mumbai Indians v Kings XI Punjab

Match 50, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai



.

Thursday 17th May 2018



Royal Challengers Bangalore v Sunrisers Hyderabad

Match 51, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru



.

Friday 18th May 2018



Delhi Daredevils v Chennai Super Kings

Match 52, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi



.

Saturday 19th May 2018

Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore

Match 53, 16:00 IST (10:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur



.



Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders

Match 54, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad



.

Sunday 20th May 2018



Delhi Daredevils v Mumbai Indians

Match 55, 16:00 IST (10:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi



.

Chennai Super Kings v Kings XI Punjab

Match 56, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai





Tuesday 22nd May 2018



TBC v TBC

Qualifier 1, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai



.

Wednesday 23rd May 2018

TBC v TBC

Eliminator, 20:00 IST (14:30 GMT), TBC, TBC



.

Friday 25th May 2018

TBC v TBC

Qualifier 2, 20:00 IST (14:30 GMT), TBC, TBC



.

Sunday 27th May 2018



TBC v TBC

Final, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai