WATCH: केन विलियमसन की 'सुपरमैन कैच' पर पवेलियन लौटे ब्रॉड

नई दिल्ली/ऑकलैंड: न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम की शुरूआत ही अंत जैसी हो गई है. ऑक्लैंड में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की घातक गेंदबाज़ी के आगे मेहमान टीम टेस्ट के अपने छठे सबसे कम स्कोर(58 रन) पर ऑल-आउट होकर पवेलियन लौट गई.

बोल्ट और साउदी की जोड़ी के आगे इंग्लिश बल्लेबाज नौसिखिया नज़र आए. बोल्ट ने अपने टेस्ट करियर का सबसे बेस्ट स्पेल फेंकते हुए 32 रन देकर 6 विकेट चटकाए. जबकि टिम साउदी ने 25 रन र्खचते हुए 4 विकेट अपने नाम किए.

लेकिन इन दोनों गेंदबाज़ों के शानदार स्पेल के बावजूद कप्तान केन विलियमसन ने आज मैदान पर एक हाथ से ऐसा 'सुपरमैन कैच' लपका कि सभी फैंस उसे देखते रह गए. टिम साउदी की गेंद पर जब स्टुअर्ट ब्रॉड अपना खाता भी नहीं खोल सके. तब केन विलियमसन के कैच ने उन्हें चलता कर दिया.

इंग्लैंड की पारी के 16वें ओवर में टिम साउदी ने स्टुअर्ट ब्रॉड को एक गेंद फेंकी. जिसे ब्रॉड ने स्लाइस करने की कोशिश की और गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए गली की तरफ चली गई. जहां पर कप्तान विलियमसन ने अपनी बाईं ओर शानदार डाइव लगाते हुए उसे एक हाथ से लपक लिया.

आइये देखें ये कैच:

ICYMI - @skysportnz capturing a sensational catch from Kane Williamson at gully to dismiss Broad off Southee. Live scoring | https://t.co/MiIfpeaU9o #NZvENG #FindYourNight pic.twitter.com/oCGiRJbJYD