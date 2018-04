WATCH: आखिरी ओवर में धोनी-ब्रावो ने ऐसे दिलाई टीम को जीत

नई दिल्ली/बेंगलुरू: एमएस धोनी की आतिशी बल्लेबाज़ी और अंबाती रायडू के साथ उनकी शतकीय साझेदारी की मदद से चेन्नई ने आईपीएल सीज़न 11 में अपना दबदबा कायम रखा है. बीती रात एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीएसके ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल को टॉप कर लिया.

बीती रात टीम इंडिया के सबसे बड़े स्टार एमएस धोनी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें परफेक्ट धोनी कहा जाता है.

बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब्राहम डिविलियर्स (86) और क्विंटन डी कॉक (53) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर चेन्नई के सामने 206 रनों की विशाल चुनौती रखी थी जिसे चेन्नई ने दो गेंद बाकी रहते पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया.

208 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई ने 74 रनों पर ही अपने चार विकेट खो दिए थे. लेकिन चेन्नई की पारी का असली कमाल शुरू हुआ कप्तान धोनी की पारी से. इस मुश्किल परिस्थिती के बीच रायुडू और धोनी ने टीम की जिम्मेदारी ली और पांचवें विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी कर अंत में जीत दिला दी. इस मुकाबले में अंतिम ओवर तक बाज़ी किसी भी तरफ पलट सकती थी. लेकिन अंतिम ओवर में भी धोनी और ब्रावो ने अपने बल्ले से कमाल दिखाकर टीम को जीत दिला दी.

आइये देखें आखिरी ओवर का पूरा हाल:

पहली गेंद: विराट कोहली ने कोरी एंडरसन को अंतिम ओवर सौंपा. जिसकी पहली गेंद का सामना करने के लिए ड्वेन ब्रावो क्रीज़ पर मौजूद थे. उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाकर टीम की उम्मीदों को और बढ़ा दिया.

दूसरी गेंद: ओवर की दूसरी गेंद पर भी ब्रावो ने एंडरसन को नहीं बख्शा. उन्होंने दूसरी गेंद को सीधे छह रनों के लिए भेज दिया और अब चेन्नई की जीत से दूरी महज़ 6 रन रह गई.

तीसरी गेंद: एंडरसन की पहली दोनों गेंदों पर बड़े शॉट खेलकर तीसरे गेंद पर ब्रावो ने एक रन लेकर स्ट्राइक धौनी को दे दी. अब चेन्नई को जीत के लिए तीन गेंदों में 5 रनों की ज़रूरत रह गई.

चौथी गेंद: कप्तान धोनी को एक बार फिर से स्ट्राइक मिली और फिर मैच महज़ एक औपचारिकता रह गया. धोनी ने चौथी गेंद पर अपने चिर परिचित अंदाज में शानदार छक्का जड़ टीम को जीत दिलाई.

एमएस धोनी ने अपनी पारी में 34 गेंदों का सामना किया और सात छक्कों के अलावा एक चौका लगाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया.

देखें वीडियो:

Dhoni-Bravo's last over finishing act https://t.co/eTAL4tS4cE via @ipl #RCBvCSK #IPL2018