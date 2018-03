WATCH: आईपीएल से पहले नेट प्रेक्टिस में धोनी ने दिखाया बल्ले का दम

नई दिल्ली/चेन्नई: अगले महीने की 7 तारीख से एक बार फिर से क्रिकेट के मेले आईपीएल की शुरूआत होने जा रही है. 7 अप्रेल को मौजूदा चैम्पियन मंबई इंडियन्स और दो बार की चैम्पियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर से होगा.

दो साल का बैन झेलने के बाद चेन्नई और राजस्थान की टीमें टूर्नामेंट में वापसी कर रही हैं. चेन्नई की टीम ने एक बार फिर अपने और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर भरोसा जताया है और उनके सीज़न 11 के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है.

चेन्नई टीम के खिलाड़ी अब अगले सीज़न के लिए अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. इस मौके पर कप्तान धोनी के अलावा सुरेश रैना, रविन्द्र जडेजा, हरभजन सिंह, शार्दुल ठाकुर, मुरली विजय जैसे खिलाड़ी भी टीम के साथ जुड़ गए हैं.

लेकिन टीम से जुड़ने के साथ ही सबसे पहले कप्तान एमएस धोनी अपने बल्ले की धार परखने के लिए मैदान पर उतर गए. पिछले कुछ समय से धोनी की बल्लेबाज़ी को लेकर उन्हें आलोचना झेलने की पड़ी है. लेकिन धोनी ने नेट्स में एक ऐसा शॉट खेला जिससे उनकी बल्लेबाज़ी को लेकर शंका कम हो सकती है.

गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने टि्वटर अकाउंट पर दो विडियो शेयर किए हैं. जिसमें धोनी आगे बढ़कर बड़े शॉट्स खेलते दिख रहे हैं. धोनी अकसर अपने बड़े शॉट्स के लिए पहचाने जाते हैं और अगर इस सीज़न अपनी टीम के लिए उनका बल्ला चला तो फिर चेन्नई को एक और खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता.

आइये देखें धोनी का बल्लेबाज़ी प्रेक्टिस का ये वीडियो:

Get that ball back from the car parking please! - #Thala #HomeSweetDen 💛🦁 pic.twitter.com/D7mCwp7Poe