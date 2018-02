मजाक-मजाक में हर्शल गिब्स को ये क्या बोल गए अश्विन

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हर्शल गिब्स के बीच सोशल मीडिया पर एक तीखा मजाक देखने को मिला.

दरअसल अश्विन ने ट्विटर पर नाइकी के जूते का एक वीडियो शेयर कर लिखा, 'बेहतरीन डिजाइन वाला यह नाइकी का जूता अभी-अभी लॉन्च हुआ है. नए तकनीक के साथ पहनने में बिल्कुल आरामदायक, यह बेस्ट रनिंग शू है इसके लिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता.'

Hey Guys! Just got my hands on the new NIKE React. It’s got a stunning design and the foam technology used makes it light and comfortable to use. Undoubtedly, the best running shoes I’ve stepped into, can’t wait to flaunt them.

#NikeReact #InstantGo #teamNike pic.twitter.com/SmspLkw2dA — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) February 19, 2018

इस पर साउथ अफ्रीका के हर्शल गिब्स ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि अब आप और तेज दौड़ पाएंगे.'

Hopefully you will be able to run a bit faster now ashwin 😂 — Herschelle Gibbs (@hershybru) February 19, 2018



अश्विन शायद गिब्स के इस मजाक को नहीं समझ पाए और उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जो शायद गिब्स को अच्छा नहीं लगा होगा. अश्विन उन्हें मजाक-मजाक में ही मैच फिक्सर बता दिया.

हालांकि अश्विन को जब अपने इस मजाक का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने इस ट्वीट को हटा लिया.

गिब्स ने अश्विन के इस जाबव के बाद उनसे ना उलझने में ही समझदारी समझी और ट्वीट कर लिखा, 'मुझे लगता है कि आप एक मजाक भी नहीं समझ सके कोई नहीं...'

Can’t take a joke i see😉 anyway moving swiftly on.. — Herschelle Gibbs (@hershybru) February 19, 2018

अश्विन को भी इस बात अंदेशा हुआ कि उनका मजाक एक गलत दिशा में चला गया और उन्होनें फिर से ट्वीट कर गिब्स को अपनी सफाई पेश की.

I totally believed my reply was a joke too, but look how people and yourself perceived it. I am totally game for this sort of fun mate, we shall dine over this sometime.😂 https://t.co/Z7YdXQnxeD — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) February 19, 2018

आपको बता दें कि साल 1999-2000 में क्रिकेट मैच फिक्सिंग में गिब्स का नाम आया था. फिक्सिंग में दोषी पाए जाने के बाद गिब्स को बैन भी कर दिया गया था.

गिब्स के अलावा इस फिक्सिंग कांड में मोहम्मद अजहरुद्दीन, हैंसी क्रोनिए, अजय जडेजा जैसे क्रिकेटरों का नाम सामने आया था.