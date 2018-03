अली असगर ने कपिल शर्मा को दी नए शो की शुभकामनाएं, रिप्लाई देख हो गए भावुक

नई दिल्ली: कॉमेडियन कपिल शर्मा एक ब्रेक के बाद फिर से नए शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' के साथ वापसी की है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे है. पहले एपिसोड को देखने के बाद सभी सोशल मीडिया पर शो को लोकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं. ऐसे में कपिल शर्मा के साथ 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा' में स्टेज शेयर कर चुके जाने माने कॉमेडियन अली असगर ने उन्हें ट्वीट के जरिए नए शो के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

Entertainment is back ..all the best Kapil @KapilSharmaK9 ????May u Rock wit family times..????✨⭐️ @SonyTV

खैर ये सुनने में कुछ अटपटा है तो लेकिन कपिल ने भी दिल खोलकर अली असगर का शुक्रिया किया है. अली असगर ने लिखा, ''मनोरंजन की वापसी.. शुभकामनाएं कपिल शर्मा.. फैमिली टाइम्स में जबरदस्त प्रदर्शन करें.'' कपिल शर्मा ने अली असगर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ''शुक्रिया भाई.. आप सब की बहुत याद आ रही है.. ये वहीं जगह है जहां हमने कॉमेडी नाइट्स की शूटिंग की थी.. सिर्फ मैं ही जानता हूं कि आप लोगों के बिना कैसे शूटिंग कर रहा हूं.. आप सभी को मेरा प्यार.''

Thank u ali bhai .. missing u guys .. it’s the same floor where we used to shoot comedy nights.. I only know how I am shooting without u guys .. love u