क्या बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट बानी जे का ब्वॉयफ्रेंड युवराज से हुआ ब्रेकअप?

🌴🌤🌊 ______________________________ #itscoldout #sweaterweather #breathe #theneighbourhood #lalaland #cuddledep #fentyonthelipscuziknowtheladieswillask #sofancydoe

A post shared by ⚡Lady RocknRolla ⚡ (@banij) on Jan 4, 2018 at 3:59pm PST