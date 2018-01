Bigg Boss 11: शिल्पा शिंदे और हिना खान की एक चाल ने कर दी इस कंटेस्टेंट की छुट्टी

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 के फिनाले में अब महज चंद दिन बाकी हैं. बिग बॉस के घर में इस वक्त 'टिकट टू फिनाले' के लिए 'बीबी माउंटेन' टास्क चल रहा है. इस टास्क के दौरान सीजन में पहली बार कंटेस्टेंट्स खुद के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं.

बिग बॉस ने शो में बड़ा ट्विस्ट लाने के लिए दो कंटेस्टेंट्स को 'टिकट टू फिनाले' की दावेदारी हासिल करने का मौका दिया. हालांकि, हमेशा की तरह बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स के साफ कर दिया कि इस घर में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको बलिदान देना ही होगा.

'बीबी माउंटेन' टास्क के दौरान सभी कंटेस्टेंट्स को अपनी कमर पर दूसरे कंटेस्टेंट के नाम का बैग कमर पर बांधकर पहाड की चढ़ाई करनी थी. बर्जर बजने पर जिस भी कंटेस्टेंट के नाम के बैग में कम वजन मिलता वह टास्क से आउट हो जाता.

The housemates have started strategizing against each other to win the Ticket To Finale. Catch all the drama tonight at 10:30 PM only on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/W7CkDoXOue