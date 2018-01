Bigg Boss 11: बंदगी कालरा ने बताया, शिल्पा अब भी अर्शी से बात तक नहीं करती

नई दिल्ली: 'बिग बॉस' के सीजन 11 में घर के अंदर कई कंटेस्टेंट्स में घमासान लड़ाईयां हुईं हैं जिनमें से एक है शिल्पा शिंदे और अर्शी खान की लड़ाई. ये तो सभी जानते हैं कि शो कि शुरुआत में ये दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब थे यहां तक कि अर्शी खान ने तो बाकी के कंटेस्टेंट्स को चिढ़ाने के लिए शिल्पा को मां तक कहना शुरू कर दिया था.

हालांकि बाद में अर्शी हिना की अच्छी दोस्त बन गईं थी जो शिल्पा को पसंद नहीं आया और इसके बाद शिल्पा ने अर्शी से किनारा कर लिया था. दोनों के बीच काफी लड़ाई भी हई थी जिसके बाद से अर्शी शिल्पा के लिए कुछ चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करती थीं.

अर्शी के इस रवैये से न सिर्फ शिल्पा को काफी बुरा लगा था बल्कि सलमान खान ने भी अर्शी को इसके लिए डांट लगाई थी. अर्शी ने इसके लिए घर के अंदर तो माफी मांग ली थी लेकिन अर्शी के घर छोड़ने के बाद भी ये लड़ाई शांत नहीं हुई.

शिल्पा की जीत के बाद अर्शी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'शिल्पा ने ये शो जीत लिया है. बधाईयां मां. लव यू'. हालांकि शिल्पा के फैंस अर्शी के रवैये से अभी भी काफी खफा हैं. जिसके कारण शिल्पा के एक फैन ने तो अर्शी को कमेंट ना करने की हिदायत दे डाली.

मामला फैंस तक ही नहीं रहा बल्कि शो की कंटेस्टेंट रही बंदगी कालरा ने भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए जाहिर कर दिया है कि शिल्पा और अर्शी के बीच कोल्ड वार अभी शांत नहीं हुई है. बंदगी ने बताया है कि शिल्पा अर्शी के घर के बाहर आने के बाद भी बात तक नहीं करती हैं.

यहां देखिए इस मामले से जुड़े सभी ट्वीट्स:

