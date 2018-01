Bigg Boss 11: पुनीश शर्मा नहीं, बंदगी कालरा ने की शिल्पा शिंदे को सपोर्ट करने की अपील

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 के फिनाले में अब महज चंद दिन बाकी हैं. सीजन 11 के फिनाले में हर कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीतते हुए देखना चाहता है. इतना ही नहीं मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीतवाने के लिए सोशल मीडिया पर अपील भी करने लगे हैं.

सीजन 11 के दौरान बंदगी कालरा और पुनीश शर्मा की नजदीकियां काफी चर्चा में रही थीं. लेकिन अब बंदगी कालरा शिल्पा शिंदे को शो जीतते हुए देखना चाहती हैं. बंदगी कालरा ने शिल्पा शिंदे को सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर खास अपील की है.

Shilpa Shinde you are love ❤️ for what all should I love you , it is countless !! https://t.co/K78U1JdP5L