'एंटरटेनमेंट की रात' में जलवा दिखाएंगे 'बिग बॉस 11' के ये कंटेस्टेंट्स

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 के फैंस के लिए खुशखबरी है. सीजन 11 के कंटेस्टेंट्स जल्द ही कलर्स टीवी के दूसरे रिएलिटी शो 'एंटरटेनमेंट की रात' में नज़र आने वाले हैं.

रिएलिटी शो 'एंटरटेनमेंट की रात' में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस का एपिसोड शनिवार रात 10 बजे टेलीकास्ट होगा. कलर्स टीवी की ओर से इस एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया है और इसमें बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता, पुनीश शर्मा और अर्शी खान धमाकेदार परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही हैं.

#BB11 housemates @ArshiKOfficial @lostboy54 @ShindeShilpaS & Puneesh Sharma are all geared up to entertain you once again! Watch them this Sat-Sun, 10PM only on #EntertainmentKiRaat! pic.twitter.com/g6AlJ9BpSj