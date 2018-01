Bigg Boss 11: शिल्पा शिंदे को बचाने के लिए इनॉरबिट मॉल पहुंच रहे हैं उनके फैंस

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 में वीकेंड का वार एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. बिग बॉस ने इस हफ्ते घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स के लिए ऑनलाइन वोटिंग लाइन्स बंद रखी थी. लेकिन अब इन कंटेस्टेंट्स की किस्मत का फैसला बैलेट पेपर के जरिए मॉल में होने वाली वोटिंग से होगा.

शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता, लव त्यागी और हिना खान के लिए वाशी इनॉरबिट मॉल में एक पिंजरा बनाया गया है. इन कंटेस्टेंट्स को उसी पिंजरे में रहते हुए वहां मौजूद लोग से अपने लिए वोट मांगने होंगे.

More public gathered

People are getting so crazy



Even discussing behaviour of housemates



Being unaware unke saath susu kon kr rha hn 😋😋😋



