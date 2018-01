Bigg Boss 11 Finale Live: अब से कुछ घंटे बाद होगा सीजन 11 के विजेता का फैसला

रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 के विजेता का नाम अब से कुछ ही घंटों के बाद सामने आ जाएगा. करीब 105 दिन चले इस सीजन को आखिरकार एक नया विनर मिलने जा रहा है. शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता, हिना खान और पुनीश शर्मा सभी मुश्किलों को पार करते हुए सीजन के टॉप 4 फाइनलिस्ट बनने में कामयाब हुए हैं.

बिग बॉस सीजन 11 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2017 को हुई थी. सीजन की शुरुआत में 14 कंटेस्टेंट और 4 पड़ोसियों को बिग बॉस के घर में एट्री दी गई. तीन महीने से भी ज्यादा चले इस शो में ड्रामा, इमोशन, झगड़ा, दोस्ती, प्यार हर चीज देखने को मिली. टीआरपी के लिहाज से भी बिग बॉस का ये सीजन काफी कामयाब रहा.

