'बिग बॉस 11' की फर्स्ट रनरअप हिना खान ने ब्वॉयफ्रेंड रॉकी और दोस्तों के साथ की पार्टी

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के बाद इस सीजन के कंटेस्टेंट्स की 'एंटरटेनमेंट की रात' में धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिली. एक तरफ जहां शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता, पुनीश शर्मा और अर्शी खान 'एंटरटेनमेंट की रात' शो में अपना जलवा दिखा रहे थे, वहीं हिना खान ने अपने ब्वॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी की.

हिना खान को भी 'एंटरटेनमेंट की रात' शो में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था. बीती रात जब 'एंटरटेनमेंट की रात' शो टेलीकास्ट हुआ उसी समय हिना ब्वॉयफ्रेंड रॉकी और टीवी एक्टर रोहन मेहरा के साथ पार्टी करती हुई नज़र आई.

