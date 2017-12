Bigg Boss 11: टूट गई हिना खान की 'मिसाल वाली दोस्ती'

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 में हर दिन नया ड्रामा देखने को मिलता है. इसके साथ ही कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता है इस घर में रहने वाले कंटेस्टेंट्स के रिश्ते कब बदल जाएं.

शो में अबतक प्रियांक शर्मा, हिना खान और लव त्यागी की दोस्ती सबसे मजबूत रही है. लेकिन आखिरकार सीजन 11 की सबसे मजबूत दोस्ती में भी दरार पड़ गई है. कलर्स टीवी की ओर से आज के एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया गया है. प्रोमो में हिना खान और प्रियांक शर्मा में विकास गुप्ता की वजह से नई जंग देखने को मिल रही है.

प्रोमो में दिखाया गया है कि विकास गुप्ता ने आज नई ड्रेस पहनी थी. हिना खान उनकी ड्रेस पर कमेंट करने लगती हैं. विकास गुप्ता को ये बात चुभ जाती है और वो इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं. इसके बाद अर्शी खान और प्रियांक शर्मा उन्हें संभालते हैं.

प्रियांक शर्मा, हिना खान से कहते हैं कि ''आपको क्या जरूरत है उनके कपड़ों पर कमेंट करने की. हिना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए.'' हिना इस बात को नहीं मानती और कहती हैं, ''तुम जाओ अपने विकास के पास, यहां मत आना.'' इसके बाद प्रियांक शर्मा भी लव त्यागी से कह देते हैं कि इसको समझा दो अब मुझसे बात करने नहीं आए.

