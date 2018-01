Bigg Boss 11: पिता को ट्रॉफी समर्पित करते हुए शिल्पा शिंदे ने कही दिल छूने वाली बात

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 के 105 दिनों के सफर के बाद शिल्पा शिंदे विजेता बनने में कामयाब रही हैं. शिल्पा शिंदे ने ये खिताब हिना खान को हराकर अपने नाम किया है. शिल्पा शिंदे, हिना खान के अलावा विकास गुप्ता और पुनीश शर्मा भी सीजन 11 के फाइनलिस्ट बने थे.

विजेता बनने के बाद शिल्पा शिंदे ने ट्विटर पर अपने पिता की एक तस्वीर को शेयर किया है. इस तस्वीर में शिल्पा शिंदे ने विजेता बनने के बाद मिली ट्रॉफी को अपने पिता को समर्पित किया है. शिल्पा शिंदे ने लिखा, ''पापा ये आपके लिए है, मेरे फैंस की ओर से.''

For you Papa



With love from,

All my Fans.. @shindeashutosh pic.twitter.com/nZQ3hvBDj8