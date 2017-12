Bigg Boss 11: शिल्पा शिंदे ने खोली विकास गुप्ता की पोल, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 में हर दिन नया ड्रामा देखने को मिलता है. इस हफ्ते की लग्जरी बजट टास्क के दौरान रिश्तों के बदलने का दौर भी जारी रहा.

हितेन तेजवानी के घर से बाहर जाने के बाद से ही घर में एक बार फिर शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता में दूरियां बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर एक अनसीन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिल्पा शिंदे हिना खान को विकास गुप्ता के रणनीति के बारे में बता रही हैं.

शिल्पा शिंदे ने हिना खान से कहा, ''विकास गुप्ता मेरे पास आए और कहने लगे कि कैमरा के लिए हमें थोड़ी बहुत नोंक-खोंक को जारी रखना चाहिए.'' शिल्पा का कहना है कि ''मैं तो कैमरा सामने होते हैं तो ही एक्टिंग नहीं कर सकती अब क्या करूंगी.''

#BB11 Exposer! Vikas gupta tried to convince Shilpa shinde to torture him again😂😂😂😂

Hence proved Vikas did all the drama for Sympathy and Footage!

Vikas fans plzzz ab bolo k Shilpa bhi Jhut bol rhi hai😂😂😂 pic.twitter.com/oJuwc8PFO1