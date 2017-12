Bigg Boss 11: शिल्पा शिंदे के फैंस ने किया वो कारनामा, जो शो के इतिहास में कभी नहीं हुआ

नई दिल्ली: बिग बॉस सीजन 11 के फिनाले में अभी दो हफ्ते का वक्त बाकी है. लेकिन सीजन 11 के खत्म होने से पहले शिल्पा शिंदे के फैंस ने वो कारनामा कर दिखाया है जो कि इस शो के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था.

शिल्पा शिंदे के फैंस ने कल उन्हें सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पर #WeLoveShilpaShinde ट्रेंड शुरू किया. इस ट्रेंड पर अबतक 1 मिलियन यानी की 10 लाख से ज्यादा ट्वीट और रीट्वीट् हो चुके हैं. बता दें कि बिग बॉस के इतिहास में कभी भी किसी कंटेस्टेंट्स के सपोर्ट में इतने ट्वीट नहीं हुए हैं.

सोशल मीडिया पर मिलने इस सपोर्ट की वजह से शिल्पा शिंदे इस सीजन की विजेता बनने की मजबूत दावेदार हैं. बता दें कि इस हफ्ते कैप्टन बनने की वजह से शिल्पा शिंदे फिनाले में पहुंचने वाली पहले कंटेस्टेंट बन चुकी हैं.

#BB11

Congratulations All shilpa Fans

You have done it, Histroy created again.. Something that has never been witnessed for any celebrity 1Million tweets of #WeLoveShilpaShinde trend.