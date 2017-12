Bigg Boss 11: शिल्पा शिंदे का बड़ा खुलासा, कहा- ये कंटेस्टेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके बनेगा विजेता

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 के फिनाले में अब कुछ दिन का ही वक्त बाकी है. लेकिन फिनाले से पहले शो की कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे ने हैरान करने वाला खुलासा किया है.

सोशल मीडिया पर शिल्पा शिंदे का अनसीन वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शिल्पा शिंदे बिना नाम लिए विकास गुप्ता के बारे में पुनीश शर्मा से बात कर रही हैं. शिल्पा शिंदे ने कहा है, ''मैं तो विजेता बन चुकी हूं. इस आदमी यानी की विकास गुप्ता ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है. मैंने हंसते-हंसते इस इंसान से बदला ले लिया है.''

इसके बाद शिल्पा शिंदे कहती हैं, ''पुनीश मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इस इंसान का मुकाबला कर सकूं. देख लेना ये आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टॉप 4 में जगह बना लेगा और विजेता भी बन सकता है.''

