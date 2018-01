Bigg Boss 11: मॉल में बेकाबू हुई भीड़, नोच डाले हिना खान के बाल

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 में हंगामों का दौर लगातार जारी है. इस शो का खुमार ऐसा ही कि जब कंटेस्टेंट्स को पहली बार वोटिंग के लिए घर से बाहर भेजा गया तो वहां मौजूद फैंस बेकाबू हो गए.

सोशल मीडिया पर हिना खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो उस वक्त का है जब हिना खान घर से बाहर निकलकर मुंबई के वाशी इनॉरबिट मॉल में पहुंची. हिना खान को अपने बीच पाकर वहां मौजूद भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि किसी ने इनके बाल नोच डाले. इस घटना के बाद गॉर्ड्स की मदद से हिना खान को पिंजरे में पहुंचाया गया.

Wowww m soo sooo happy fr u #Hinakhan now ppl say anything jst chant hina hina hina 🤗😙😍😗 she hs huge fans nd no one cn beat her aftr all she gv her 8 yrs nd doing hardwork fr more so how cn she curb her fans .its proved now she hs got more fans @BiggBoss @eyehinakhan #bb11 pic.twitter.com/iZQyssAbaI