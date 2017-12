Bigg Boss 11: विकास ने रोने पर अपनी मां को कही 'मुंह तोड़ने' की बात, सोशल मीडिया पर मिले ये जवाब

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 में इस हफ्ते का स्पेशल लग्जरी बजट टास्क पूरा हो चुका है. इस टास्क के दौरान बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स के दोस्तों और परिवारवालों को घर में आने का मौका दिया था.

टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को उनके घरवालों से मिलने की अनुमति दी. विकास गुप्ता की मां उनसे मिलने के बाद रोने लगी. मां को रोते देख विकास गुप्ता ने कहा, ''अब आप रोना मत, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा.''

अपनी मां से इस तरह बात करने का तरीका सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आया. विकास गुप्ता 'मुंह तोड़ देने' की बात कहकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं.

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने विकास गुप्ता को निशाने पर लेते हुए लिखा, ''रोना मत वरना मुंह तोड़ दूंगा.'' ये देखो विकास गुप्ता जैसे लोग अपनी मां के बारे में कैसे बात करते हैं.

एक अन्य यूजर लिखते हैं, ''विकास गुप्ता एक घटिया इंसान है.''

एक और यूजर ने लिखा है, ''विकास गुप्ता का अपनी मां से इस तरह बात करना सामान्य नहीं है.''

Vikas Gupta while hugging his mom tells her if she cries again main mooh tod doonga 🙄 yesterday yeh aurat 6th pass hai.. even as a joke who talks to their parents like this 🙄🙄 definitely doesn’t sound normal but his fans only know how to react on Shilpa’s words #BB11