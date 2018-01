Bigg Boss 11: विकास गुप्ता के फैंस ने तोड़ दिए पिछले सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' का धमाकेदार सीजन 11 अपने फिनाले वीक में एंटर कर चुका है. फिनाले वीक में हर कोई अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को विजेता बनते हुए देखना चाहता है. इतना ही नहीं फैंस अपने कंटेस्टेंट्स को विजेता बनाने के लिए कोई कसर भी बाकी नहीं रहने देना चाहते.

बिग बॉस सीजन 11 में एक नहीं कई ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, जो कि पहले किसी सीजन में नहीं देखने को मिले थे. ट्विटर पर विकास गुप्ता के सपोर्ट में उनके फैंस ने एक ट्रेंड चलाया. इस ट्रेंड पर अबतक करीब 1.5 मिलियन ट्वीट हो चुके हैं. बिग बॉस या इंडियन टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी कंटेस्टेंट के सपोर्ट में इतने ज्यादा ट्वीट हुए हों.

