Bigg Boss 11: ग्रेंड फिनाले से पहले विकास गुप्ता ने मानी हार, कहा- शिल्पा शिंदे हैं विजेता

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 के विजेता का नाम सामने आने में अभी एक दिन का वक्त बाकी है. लेकिन शो के फाइनलिस्ट विकास गुप्ता पहले ही मान चुके हैं कि वह विजेता नहीं बनने वाले.

विकास गुप्ता ने बीते एपिसोड में आखिरी टास्क के दौरान कहा, ''शिल्पा जी आप तो विजेता बनने वाली हैं.'' विकास गुप्ता ने ये बात तब कही जब बिग बॉस ने उन्हें आखिरी टास्क में कैश प्राइज जीतने का मौका दिया था.

दरअसल, विकास गुप्ता को ये टास्क जीतने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स के गॉर्डन एरिया में लगा बर्जर बजवाना था. एक कंटेस्टेंट के बर्जर बजाने पर विकास गुप्ता को 3 लाख रुपये कैश प्राइज मिला, जो कि विजेता को मिलने वाले विनिंग अमाउंट में से कट किया गया.

With just one day left for the finale, insane things are about to go down in the #BB11 house. Tune in now for all the entertainment! pic.twitter.com/dalHhCBFzn