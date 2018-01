बिग बॉस के घर में साथ देने वाली अर्शी और ज्योति के बीच अपना प्राइज मनी बांट देंगे विकास गुप्ता

नई दिल्ली: रिएलिटी शो बिग बॉस खत्म हो गया है और सभी मुश्किलों का सामना करते हुए शिल्पा शिंदे ने सीजन 11 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस सीजन में 'मास्टरमाइंड' का दर्जा पाने वाले विकास गुप्ता भी टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब हुए. इस शो के आखिरी टास्क में जीत हासिल कर विकास गुप्ता ने प्राइज मनी में से 6 लाख रूपये अपने नाम कर लिए थे. अब उन्होंने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है. विकास ने कहा है कि वो अपने प्राइज मनी को अर्शी खान और ज्योति कुमार को दे देंगे.

अब फिनाले खत्म होने के बाद विकास गुप्ता जब घर से बाहर आए तो उन्होंने ये बात कही. विकास ने कहा, ''हां, मैं उन दोनों को तीन-तीन लाख रूपये दूंगा. ज्योति हमेंशा मेरे साथ खड़ी रही. उसने तो एक बार सभी को चिल्लाते हुए ये कहा था कि विकास भाई को कोई एक शब्द नहीं करेगा. मुझे 20 साल की उस लड़की से बहुत सीखने को मिला. इस घटना से मुझे उस घर में रहने की हिम्मत मिली. अर्शी ने भी हमेशा मेरा बचाव किया. उसे शो से ज्यादा हमेशा ही मेरी फिक्र रही.''

आपको बता दें कि शुरू में विकास और अर्शी की बॉन्डिंग इस घर में बहुत अच्छी रही. अर्शी के जाने के बाद विकास रोते भी दिखे. वहीं ज्योति कुमार कुछ दिन ही इस घर में रही लेकिन विकास का उन्होंने बहुत साथ दिया. अब बाहर आकर विकास ने इन दोनों को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है.

यहां आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बिग बॉस के विजेता को कुल 50 लाख रूपये मिलते हैं लेकिन इस बार शिल्पा शिंदे को 44 लाख रुपये मिले हैं. विकास गुप्ता के चलते शिल्पा शिंदे की इनामी राशि कम हो गई. आखिरी टास्क में विकास गुप्ता को बिग बॉस ने कैश प्राइज जीतने का मौका दिया था. इस टास्क में विकास गुप्ता 6 लाख रुपये जीतने में कामयाब हुए. टास्क की शुरुआत में ही यह बात साफ कर दी गई थी कि विकास गुप्ता जितनी भी राशि जीतने में कामयाब होंगे वह विनर को मिलने वाली रकम में से काट ली जाएगी.

After 15 weeks of non-stop action, drama and entertainment, TV star Shilpa Shinde was finally crowned the winner of #BB11. #BB11Finale pic.twitter.com/bFd7UlC2QA