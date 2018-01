Bigg Boss 11: 'टिकट टू फिनाले' टास्क से पहले हिना खान और आकाश ददलानी में छिड़ी जंग

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 11 में अभी सेमी फिनाले वीक चल रहा है. इस हफ्ते की नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद घर में नई जंग छिड़ गई है.

कलर्स टीवी की ओर आज के एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया गया है. इस प्रोमो में हिना खान, शिल्पा शिंदे और आकाश ददलानी के बीच में जोरदार जंग देखने को मिल रही है. हिना खान, आकाश ददलानी से घर में कुछ काम करने के लिए कहती हैं. इसके बाद में आकाश कहते हैं कि ''तू होती कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाली. मैं नहीं करूंगा कोई भी काम.''

