लड़ाई की खबरों के बीच अर्शी खान ने शिल्पा शिंदे से की मुलाकात

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 11' के खत्म होने के बाद विजेता शिल्पा शिंदे, अर्शी खान से हुए झगड़े को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थीं. इतना ही नहीं एक इंटरव्यू के दौरान तो शिल्पा शिंदे ने अर्शी खान से कभी मुलाकात नहीं करने की बात कह दी थीं. लेकिन अब लगता है कि दोनों ने पुरानी सभी बातों को भूला दिया है.

हाल ही में अर्शी खान, शिल्पा शिंदे के साथ डिनर डेट पर पहुंची. अर्शी खान के साथ हुई मुलाकात में शिल्पा शिंदे के भाई आशुतोष शिंदे भी मौजूद थे. बिग बॉस 11 की 'मां-बेटी' की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Shilpa Shinde and Arshi Khan - the Maa-beti duo from Bigg Boss met over a private dinner on Saturday late evening at Evershine Nagar at Malad. Flynn Remedios pic.twitter.com/90JwvcU4XZ