VIDEO: शिल्पा शिंदे ने फैंस को दी हिदायत- जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए जरूर करें ये काम

नई दिल्ली: पहले 'भाबीजी घर पर है' में भाभी जी के किरदार और फिर 'बिग बॉस' सीजन 11 की विनर बन कर घर घर में छा जाने वाली टेलीविजन एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में शिल्पा अपने सभी फैंस से जीवन को अच्छे तरीके से जीने की हिदायत दे रही हैं.

वीडियो में शिसल्पा कह रही हैं, ''हैलो देस्तो मुझे आशा है आप सभी लोग खूब एंज्वॉय कर रहे होंगे, हंसने के लिए, हंसानी के लिए, एंटरटेन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती. जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है जंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और खुश रखना चाहिए. आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है उसके बदले में मैं कुछ भी करूंगी तो छोटी चीज है.''

वीडियो में शिल्पा आगे कहती हैं, ''मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि तोहफों पर पैसा बर्बाद न करें, उन्हें गिफ्ट दें जिन्हें तोहफों की वाकई जरूरत है. मुझे जरुरत है आपके प्यार की, मेरे काम को आप पसंद करें, गलती भी हो जाए तो माफ करें. यहीं मेरे लिए आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है. और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी बात जरूर सुनेंगे.''

