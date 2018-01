Bigg Boss 11: शो जीतने के बाद बोलीं शिल्पा शिंदे- टीवी में नहीं, फिल्मों में काम करना चाहती हूं

मुंबई: रियलिटी शो 'बिग बॉस-11' की विजेता एवं लोकप्रिय टेलीविजन अदाकारा शिल्पा शिंदे का कहना है कि टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' को लेकर बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद अब टेलीविजन धारावाहिकों में काम नहीं करना चाहती. अक्सर रियलिटी शो को जीतने वालों को ढेर सारे टेलीविजन शो के ऑफर मिलते हैं, लेकिन शिल्पा का कहना है कि 'भाबीजी घर पर हैं' शो के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बाद वह अब छोटे पर्दे पर काम नहीं करना चाहती हैं. शो में उन्होंने अंगूरी भाभी का किरदार निभाया था.

शिल्पा ने बताया, "मैं टेलीविजन के बजाय फिल्मों में काम करना चाहूंगी. कई सालों तक काम करने के बाद इस उद्योग के लोगों (भाबीजी घर पर हैं के निर्माताओं की ओर इशारा करते हुए) ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया, उससे मैं बेहद निराश हूं. मैं अब टीवी उद्योग में और काम नहीं करना चाहती."

अभिनेत्री ने साल 2016 में निर्माताओं के साथ कुछ मुद्दों पर अनबन होने के बाद 'भाबीजी घर पर हैं' को छोड़ दिया था. उन्होंने शो के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई थी. मीडिया में खुलकर अपने अनुभव बताने के बाद उन्हें नए शो पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

यह पूछे जाने पर कि क्या टेलीविजन उद्योग की किसी बड़ी शख्सियत का नाम लेने पर एक कलाकार के करियर को नुकसान पहुंचता है तो अभिनेत्री ने इसका जवाब 'हां' में दिया. उन्होंने कहा कि वे आपके करियर को बर्बाद कर देंगे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आपको मात देने की कोशिश करेंगे.

