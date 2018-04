सात समंदर पार गाने पर शिल्पा शिंदे और सुनील ग्रोवर ने किया डांस, देखें वीडियो

नई दिल्ली: 'बिग बॉस' सीजन 11 की विनर शिल्पा शिंदे और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने कॉमेडी शो 'दे दना दन' के पहले एपिसोड से ही फैंस का दिल जीत लिया है. शो में दोनों शादीशुदा जोड़े की भूमिका में नजर आ रहे हैं. इस ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है जिसे देखने के बाद साफ है कि ये दोनो शो के सेट पर भी काफी मस्ती कर रहे हैं. वीडियो में शिल्पा और सुनील ग्रोवर 'सात समंदर पार...' गाने पर बेहद खूबसूरत डांस करते नजर आ रहे हैं.

शिल्पा शिंदे मराठी गेट अप में नजर आ रही हैं. शिल्पा गजब के डांस स्टेप्स करती दिख रही हैं. सीड़ियों से उतरते ही शिल्पा सुनील के साथ डांस और मस्ती करती हैं. फैंस इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को शिल्पा के एक फैन पेज ने ट्विटर पर शेयर किया है. डांस और ड्रेस के साथ साथ वीडियो में शिल्पा के लुक्स से नजरें हटाका काफी मुश्किल सा हो रहा है.

'बिग बॉस' जीतने के बाद शिल्पा पहले से काफी स्लिम नजर आ रही हैं. आपको बता दें कि सुनील ग्रोवर और शिल्प शिंदे भारत के पहले क्रिकेट- कॉमेडी शो जियो धन धना धन - हंसो-खेलो-जीतो का हिस्सा बन गए हैं. प्रोफेसर लल्लू बल्ले वाला यानी LBW के रूप में नजर आ रहे हैं. वहीं शिल्पा उनकी पत्नी का किरदार निभाती नजर आ रही हैं. इस शो की खासियत ये है कि कॉमेडी किंग और क्रिकेट किंग के बीच की पार्टनरशिप क्रिकेट के ग्रीनरूम के कुछ मज़ेदार किस्सों को पहली बार क्रिकेट के चाहने वालों के बीच लाएगा.

गेंद (कपिल) और बल्ले (लल्लू बल्ले वाला) का ये मुकाबला न केवल दर्शकों का मनोरंजन करेगा बल्कि वो घर बैठे दर्शकों की जेब भी भरेगा. इससे पहले फैंस ने सोशल मीडिया पर इस शो के प्रोमो को भी काफी पसंद किया था. कॉमेडी शो जियो धन धना धन -हंसो-खेलो-जीतो में कोई भी स्मार्टफोन वाला भाग ले सकता है. जरूरी नहीं की आप जियो के ग्राहक हों. 7 अप्रैल को क्रिकेट के सबसे बड़े मेगा शो आईपीएल 11 की शुरूआत होगी और उसी दिन प्रोफेसर लल्लू बल्ले वाले का पहला एपिसोड भी दर्शकों को हंसाएगा.

क्रिकेट और कॉमेडी साथ साथ चलेंगे. जियो धन धना धन शो के नए एपिसोड हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को टेलीकॉस्ट होंगे. शो MyJio ऐप पर देखे जा सकेंगे. सुनील ग्रोवर के शो में तो करोड़ों के इनाम मिलेंगे ही, मैच को देखना भी अब उतना ही आसान होगा. क्रिकेट मैच का कोई भी क्षण दर्शक मिस ना करें इसके लिए जियो 251 रू में 102GB वाला डेटा पैक लाया है जिससे क्रिकेट के दीवाने जब चाहें जहां चाहें LIVE मैच देख सकते हैं.