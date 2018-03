'दिल मिल गए' में जेनिफर विंगेट के साथ काम कर चुके टीवी एक्टर करण परांजपे की मौत

नई दिल्ली: टेलीविजन एक्टर करण परांजपे का 26 साल की उम्र में रविवार को उनके घर पर निधन हो गया है. हालांकि अभी तक करण की मौत का करण सामने नहीं आया है. टेलीविजन शो 'दिल मिल गए' से करण घर-घर में जिगनेश नाम से मशहूर थे. इस शो में करण का किरदार संजीवनी अस्प्ताल में एक मेल नर्स का था. बताया जा रहा है कि करण घर में अपनी मां के साथ रहते थे.

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि रविवार सुबर करीब 11 बजे करण की मां ने उन्हें घर में मृत पाया. करण की मौत से टेलीविजन इंडस्ट्री में सभी काफी हैरान है. शो में करण के को एक्टर रहे करण वाही के फैन पेज ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया 'तुम याद आओगे जिग्स.' करण की मौत से उनका पूरा परिवार काफी सदमे में है.

RT:@karan009wahi u will be missed dear JIGS @KaranParanjape rest in peace my friend pic.twitter.com/roDxjatpoZ