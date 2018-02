'नागिन 3' में देखने को मिलेगा इस एक्स 'बिग बॉस' फेम का जलवा

नई दिल्ली: मशहूर सीरियल 'नागिन' सीजन 3 के साथ जल्द ही छोटे पर्दे पर वापस आ रहा है. हालांकि शो की निर्माता एकता कपूर यह बात पहले ही कह चुकी हैं कि 'नागिन' फेम मौनी रॉय और अदा खान नए सीजन का हिस्सा नहीं होंगी. लेकिन 'नागिन' के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है.

रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के जरिए पहचान बनाने वाली करिश्मा तन्ना 'नागिन 3' में नज़र आने वाली हैं. चैनल की ओर से हाल ही में 'नागिन 3' का टीजर भी जारी कर दिया गया है. लेकिन इस टीजर से अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस सीजन में किन किरदारों को जगह मिलेगी.

