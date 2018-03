फैमिली टाइम: कपिल शर्मा ने किया कमबैक, कोई हुआ खुश तो किसी को बोरियत से आई नींद, जानें- रिएक्शन

नई दिल्ली: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कमबैक का फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार था ऐसे में कपिल ने नए शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' के जरिए वापसी कर फैंस को काफी खुश कर दिया है. शो का पहला एपिसोड देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं. फैंस की ये प्रतिक्रियाएं मिली जुली है. जहां कई लोगों को ये शो काफी मजेदार और पारिवारिक लगा तो काफी सारे लोगो का कहना है कि इस शो में कॉमेडी गायब है.

शो का पहला एपिसोड रविवार 8 बजे टीवी पर प्रसारित किया गया. शो के पहले एपिसोड के गेस्ट थे अजय देवगन. शो में फैंस सुनील ग्रोवर को भी देखना चाहते थे लेकिन इससे पहले शो को लेकर कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की ट्विटर वॉर सबके सामने आई थी. जिसमें दोनों ही कलाकार एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे.

जहां सुनील का आरोप था कि इस नए शो के लिए उन्हें कपिल के द्वारा अप्रोच नहीं किया गया वहीं, कपिल का कहना था कि उन्होंने सुनील कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो झूठ बोल रहे हैं. आपको बता दें कि 'द कपिल शर्मा शो' के दौरान सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की लड़ाई हो गई थी जिसके कारण सुनील ग्रोवर ने ये शो छोड़ दिया था.

सुनील के शो छोड़ते ही कपिल शर्मा शो की टीआरपी काफी गिर गई थी. इसके बाद कपिल शर्मा ने शो को बंद करने का फैसला ले लिया था. शो के बंद होने के बाद से ही फैंस कपिल शर्मा की कॉमेडी काफी मिस कर रहे थे. वहीं दूसरे दर्शक ने लिखा कि क्या मैं ही अकेला हूं जिसे ये शषो बीच में ही छोड़ना पड़ा.

ऐसे में शो का पहला एपिसोड देखने के बाद एक दर्शक ने ट्वीट किया कि कपिल अपका पहले वाला शो इससे कहीं ज्यादा अच्छा था ये शो बहुत बोरिंग है. हं इस शो को 5 में से 1 स्टार देते है. वहीं कपिल के ऐसे फैस की भी कमी नहीं है जिन्हें ये शो काफी पसंद आया. शो को देखने के बाद एक दर्शक ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्हें कपिल और पूरी टीम को एक साथ वापसी करते देख अच्छा लगा और ये शो भी बहुत मजेदार है.

कपिल की वापसी पर कुछ ऐसे है फैंस के रिएक्शंस:



Really disappointed ???????? where is the comedy!!! Huge disappointment @SonyTV @KapilSharmaK9 #FamilyTimeWithKapilSharma

Retweet if you agree



— The Khabri (@TheKhbri) March 25, 2018



All the best @KapilSharmaK9 for #FamilyTimeWithKapilSharma @SonyTV .its always a pleasure watching u and the entire team on onscreen.

— Arjun Bijlani (@Thearjunbijlani) March 25, 2018



#FamilyTimeWithKapilSharma

Mr Kapil Sharma your new concept is boaring. Previous is best 1star out of 5.

— Ratnesh Goit (@GoitRatnesh) March 25, 2018



#FamilyTimeWithKapilSharma

May be I'm jumping guns but this come back by Kapil will soon be history. A total let down and I'm just 15 minutes into the show. It has everything BUT comedy.

— Ankit Grover (@ankitgrover4) March 25, 2018



Am I the only one who left the show in the middle?#FamilyTimeWithKapilSharma

— Ramesh जिरो (@imramess) March 25, 2018



#FamilyTimeWithKapilSharma

First time change the channel while watching the show. Very disappointed. Old format was better.

— Devbrat Sarkar (@Dev_105) March 25, 2018



@KapilSharmaK9 Stop dis game show and focus only in comedy and comedy ... #FamilyTimeWithKapilSharma

— Meet Thakkar (@mirani_meet) March 25, 2018



Kapil sharma to a new@low.. worst show ???????????????????? #FamilyTimeWithKapilSharma

— Ashwini Pandey (@PandeyAshwini88) March 25, 2018



Not matching the standard of entertainment like before. #FamilyTimeWithKapilSharma

— Shailly Sanoriya (@Ssanoriya7) March 25, 2018



It reminds me old show 'khulja sim sim' 'The Kapil Sharma show' was a great show and this boring ???? #FamilyTimeWithKapilSharma

— Neha Patel (@patelneha56561) March 25, 2018