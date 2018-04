पर्दे पर सास की भूमिका में नज़र आने वाली काम्या पंजाबी ने दिखाया बोल्ड अवतार

नई दिल्ली: कलर्स के टीवी सीरियल 'शक्ति: अस्तित्व के एहसास की' सीरियल में प्रीतो की भूमिका निभा रही अभिनेत्री काम्या पंजाबी रियल लाइफ में बहुत ही बिंदास और बोल्ड हैं. काम्या इस सीरियल में सास की भूमिका में हैं. अक्सर काम्या अपने अलग-अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इन दिनों भी काम्या अपने हॉट अंदाज की वजह से चर्चा बटोर रही हैं. काम्या ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी स्विमिंग पूल की एक तस्वीर पोस्ट की है. काम्या ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा है- My mistakes My choices No Regrets.