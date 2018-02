वैलेंटाइन डे पर कपिल शर्मा ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा, नए शो के नाम का ऐलान किया

नई दिल्ली: आज वैलेंटाइन डे पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए अपने नए शो के नाम का ऐलान कर दिया है. आज कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर अपने इस कमबैक शो का पहला पोस्टर शेयर करते हुए इसके नाम की घोषणा की. कपिल शर्मा के इस नए शो का नाम है 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' (Family Time With Kapil Sharma). कपिल ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि उन्हें फैंस के दुआओं की जरूरत है.





बता दें कि हाल ही में कपिल शर्मा ने अपने इस शो का टीजर रिलीज किया था. इस टीजर को रिलीज करते हुए सोनी टीवी ने लिखा था, 'लौट कर आ रहा है कपिल शर्मा सोनी टीवी पर और इस बार हंसी के अलावा कुछ और भी है जो आपको देककर जाएगा.' इस टीजर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉंस मिला है. यहां देखें-











बता दें कि कुछ समय पहले कपिल का शो ऑफ एयर हो गया था. उनका ये शो सोनी टीवी पर 'द कपिल शर्मा शो' के नाम से प्रसारित होता था. इस शो को लोगों ने काफी पसंद भी किया था लेकिन कपिल की खराब तबीयत की वजह से चैनल ने शो को ऑफ एयर कर दिया. कपिल शर्मा के फैंस को अब उनके नए शो का बेसब्री से इंतजार है.

इसी बीच ऐसी खबरें भी हैं कि छोटे पर्दे पर उनकी वापसी भले ही हो रही हो पर सुनील ग्रोवर के साथ हुआ उनका झगड़ा सालभर बीत जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है. कपिल शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि ''सुनील ग्रोवर मीडिया में आई बातों की वजह से मुझसे ज्यादा गुस्सा हो गए. मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, अब मेरे पास इस बारे में बात करने को कुछ भी नहीं है. दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस झगड़े को हमेशा के लिए बना के रखा जाए. मुझे लगने लगा है मैं गलत नहीं हू.''

कपिल शर्मा की इस बात के बाद सुनील ग्रोवर ने एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट से मालूम चलता है कि सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा पर इशारों ही इशारों में निशाना साधने की कोशिश की है. सुनील ग्रोवर ने लिखा, ''शब्द बोलने के लिए काफी नहीं होते. यह बात करने का आखिरी तरीका है. आपके एक्शन ही सब बयां कर जाते हैं. मैं यह बात शब्दों में लिख रहा हूं, क्योंकि मैं वो नहीं कह पा रहा हूं जो मुझे कहना है.''

Words are least expressive. It’s the last tool to the real communication.

Feelings, deeds and as they say actions reveal everything.

I am writing this in words, may be I can’t express what I want to say????