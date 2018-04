शिकायत पर कपिल शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोंस ने कहा- कपिल को मानसिक तौर पर अपना इलाज कराना चाहिए

नई दिल्ली: शनिवार को कपिल ने अपनी एक्स मैनेजर और गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस, उनकी बहन निती सिमोंस और SpotboyE के एडिटर विक्की लालवानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में कपिल ने उनपर कई सारे आरोप लगाए थे. कपिल के सभी आरोपों को प्रीति ने सिरे से नकार दिया है. आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए दोनों बहनों ने इन्हें बकवास, बेबुनियाद और तथ्यहीन करार दिया है. कपिल के सभी आरोपों को प्रीति ने सिरे से नकार दिया है.

कपिल के लगाए आरोपों के बारे में प्रीति और नीति ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा, "वो कभी भी कपिल का निजी काम नहीं देखती थीं. ऐसे में कपिल की निजी बातें जानने और लोगों को लीक करने का सवाल ही नहीं उठता है." दोनों ने कहा कि उन्हें अपने काम से ही काम होता था. दोनों ने उल्टे यह भी पूछा कि ऐसी कौन सी बातें लीक करने का इल्ज़ाम उनपर लगाया जा रहा है, जो पहले से सार्वजनिक नहीं हैं?

प्रीति और नीति ने कहा,

बता दें कि कपिल शर्मा ने अपनी एक्स मैनेजर और गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोंस, उनकी बहन निती सिमोंस और SpotboyE के एडिटर विक्की लालवानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. कपिल शर्मा ने इन तीनों पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाया था. कपिल ने आरोप लगाया था कि उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है और 25 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है. उन्होंने शिकायत में लिखा था कि ये पैसे ना दिए जाने के बाद ही अलग-अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

हालांकि SpotboyE के एडिटर विक्की लालवानी एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए कपिल शर्मा के तमाम इल्जामों पर अपनी सफ़ाई विस्तार से दी और उनकी गाली-गलौच वाली भाषा की भर्त्सना की. 25 लाख रुपये की मांग के आरोपों को भी विक्की ने सिरे से खारिज़ कर दिया और कहा कि उनकी कंपनी भी कपिल पर लीगल कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है. विक्की का कहना है कि अगर अभी कपिल अपनी हरकतों के लिए उनसे माफ़ी मांग लें तो मामला सुलझ सकता है.

ये है पूरा मामला:

कपिल शर्मा इन दिनों एक बार फिर से निगेटीव स्पॉटलाइट में आ घए है जिसका सबसे बड़ा कारण है उनका सोशल मीडिया एकाउंट. सलमान खान के सपोर्ट में उतरे कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर कुथ ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने मीडिया को गालिया दी थी. इसके बार इस मामले ने तूल पकड़ ली.

दरअसल उस समय फैंस को हैरानी हुई जब कपिल के ट्विटर अकाउंट से अचानक गालियां दी जाने लगीं. सबसे पहले कपिल के अकाउंट से सलमान खान को लेकर ट्वीट किया गया. सलमान का पक्ष लेते हुए कपिल के अकाउंट से ट्वीट किया गया, “मैंने बहुत सारे ऐसे महाराजा टाइप लोग देखे हैं जो बड़े फ़ख़्र से बताते हैं की हमने. शेर का शिकार किया… मैं मिला हूं उनसे. सलमान बहुत लोगों की मदद करता है.. अच्छा आदमी है.. मुझे नहीं पता उन्होंने ये किया है या नहीं. लेकिन उनके अच्छे पक्ष को देखा जाना चाहिए. घटिया सिस्टम. मुझे अच्छा काम करने दो.” आपको बता दें कि कपिल ने इसके अलावा भी कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिस वजह से हम आपको उन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा सकते.

इसके अलावा भी कई और ट्वीट किए गए जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. बाद में इस बारे में कपिल ने जानकारी देते हुए लिखा,लेकिन कुछ ही देर में उनके अकाउंट से माफीनामे को भी हटा लिया गया.

फिर कपिल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उनके दिल की बात थी. बाद में उनकी टीम ने उनके अकाउंट से वो ट्वीट् हटा दिए. कपिल ने ट्विटर पर लिखा, ''मैं जो भी लिखा था अपने दिल से लिखा था. मेरे टीम ने उसे डिलीट कर दिया लेकिन मैं बिकाऊं रिपोर्टर से डरने वाला नहीं हूं. वो कुछ पैसों के लिए किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है, बेशर्म."



Maine jo b likha tha apne dil se likha tha.. it was my team who deleted my tweets .. But main is kutte bikaayu reporter se darne wala nahi hu.. he can write anything for anybody just for few bucks. Shameless

Some people just want to defame you for few bucks but it will take ages to make a stand against the wrong.. I shall do it today n forever.. pic.twitter.com/Vg8bJoWwhF